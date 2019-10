Помер легендарний чемпіон НХЛ

У віці 79 років не стало легенди НХЛ, колишнього тренера і захисника Едмонтона Теда Гріна.

Про це повідомила прес-служба клубу.

Великого спортсмена не стало 8 жовтня.

Тед Грін є семиразовим переможцем Кубка Стенлі. На його рахунку 651 матч в НХЛ, включаючи 31 гру в плей-офф Кубка Стенлі.

Longtime @NHL d-man & #Oilers coach Ted Green has passed away at the age of 79. Coach Green was part of all five Cup teams & will be dearly missed. Our sincerest condolences go out to his family.



The Rangers honoured him pre-game today & we'll be doing the same on Wednesday. pic.twitter.com/01sA9eNjqO