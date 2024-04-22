Минай та Рух оголосили стартові склади на матч 25 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Минай та Рух визначилися зі стартовими складами на очний матч 25 туру чемпіонату України.

Минай: Кемкін, Кисіль, Скиба, Чуєв, Піддубний, Вакула, Петько (К), Семотюк, Кораблін, Ременяк, Устименко.

Запасні: Бандура, Росул, Нємчанінов, Вітенчук, Воробчак, Гунічев, Тищук, Демиденко, Попов, Матюшенко.

Рух: Ледвій, Слюбик, Холод, Сич, Роман, Дідик (К), Пастух, Таллес, Квасниця, Плюман, Федор.

Запасні: Герета, Бойко, Лях, Карабін, Притула, Руніч, Підгурський.

Нагадаємо, Рух у попередньому турі зіграв унічию з Кривбасом, а Минай не зміг скористатися більшістю в матчі проти Оболоні. Після того ужгородська команда провела ще й перенесений матч з Динамо, в якому інтрига трималася до останніх хвилин основного часу.

Днями навколо Миная розгорівся грандіозний скандал. За інформацією Ігоря Бурбаса, друг Артема Мілевського пропонував Дмитру Нємчанінову та Євгену Скибі хабар за "злив" матчу проти Динамо. Третьяк відкидає усі звинувачення та вважає їх наклепом з боку політичних конкурентів, які хочуть завадити йому виграти вибори мера Києва.