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07.04.2024 07:40 1028

Рух - Кривбас 1:1: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 21:42 97 0
Рух - Кривбас 1:1: огляд матчу УПЛ
#Кривбас, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух вдома зіграв внічию з криворізьким Кривбасом у грі 24 туру Української Прем’єр-Ліги. Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 13 квітня

Рух - Кривбас 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Кожушко, 1:1 - 73 Таллес

Рух: Ледвій, Слюбик, Холод, Сич, Дідик, Роман (Лях 79), Пастух, Таллес, Федор (Притула 89), Плюман (Руніч 79), Теслюк (Квасниця 58).

Кривбас: Маханьков, Бандейра, Бескоровайний (Сантіні 46), Стецьков, Дібанго, Кузик (Понєдєльнік 80), Ілич (Бізімана 37), Вакулко (Луньов 80), Соса, Микитишин (Хомченовський 59), Кожушко.

Попередження: Бескоровайний 12, Роман 17, Сич 29, Теслюк 40, Дідик 43.

Раніше Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ. У цьому ж турі Динамо в меншості здолало Олександрію.

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