Є політики, які бачать у мені конкурента на майбутніх виборах мера Києва: друг Мілевського відповів на звинувачення в підкупі гравців Миная

Сергій Третьяк, який відомий завдяки дружбі з Артемом Мілевським, вважає, що політичні конкуренти хочуть використати скандал з підкупом двох гравців Миная, щоб завадити йому стати мером Києва.

Про це Третьяк заявив у інтерв’ю "Українському футболу".

"Є серйозні люди, політики, які бачать у мені конкурента на майбутніх виборах мера Києва. Вони хочуть зіпсувати мою репутацію і всіляко поширюють неправдиву інформацію, нібито я беру участь у брудних справах".

Також Сергій розповів свою версію подій вищезгаданого скандалу.

"Артем [Мілевський] закінчував кар'єру в Минаї. І ми вирішили на твічі зробити стрім із колишнім гравцем Минаю і нинішніми, запросивши Немчанінова і Скибу. Вони сказали, що в них тренувальний режим і Любенович їх у такий час не відпустить. Я запропонував зустрітися на чай, Немчанінов погодився.

У нас зайшла розмова про майбутній матч Минаю з Динамо. Я знав, що Шахтар стимулював Минай у розмірі 100 тисяч за нічию і 150 за перемогу над Динамо. Немчанінов мені підтвердив цю інформацію.

Але у мене була ще інсайдерська інформація (не можу розголошувати джерело), що деякі гравці Минаю мають намір злити матч Динамо. Я прямо запитав у Немчанінова: "Ходять чутки, що серед вас є щури, які не хочуть відбирати очки і збираються програти Динамо. Це правда?".

Немчанінов сказав, що це неправда. Я кажу: "Але ж ти починаєш у складі". Дмитро відповів: "Я починаю, тому що був у складі, коли матч перервали. Але я нічого не знаю про нечесну гру, яка планується".

Ну гаразд, раз не знаєш, дізнаюся у Скиби. Поїхав промацати його. Він теж підтвердив, що Шахтар стимулює Минай, але спростував, що гравці ужгородського клубу мають намір здати матч. Тоді я йому сказав: "Я поставив фору – 1.5 Динамо". Скиба відповів: "Я зроблю все, щоб твоя ставка не зіграла".

Ми посміялися і розійшлися. А далі ви самі все бачили. Немчанінов, який каже, що я йому нібито пропонував п'ять тисяч доларів, а він відмовився, якимось дивом забиває автогол. Ну смішно ж".