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Є політики, які бачать у мені конкурента на майбутніх виборах мера Києва: друг Мілевського відповів на звинувачення в підкупі гравців Миная

Сьогодні 12:20 104 0
Є політики, які бачать у мені конкурента на майбутніх виборах мера Києва: друг Мілевського відповів на звинувачення в підкупі гравців Миная
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Український футбол.

Сергій Третьяк, який відомий завдяки дружбі з Артемом Мілевським, вважає, що політичні конкуренти хочуть використати скандал з підкупом двох гравців Миная, щоб завадити йому стати мером Києва.

Про це Третьяк заявив у інтерв’ю "Українському футболу". 

"Є серйозні люди, політики, які бачать у мені конкурента на майбутніх виборах мера Києва. Вони хочуть зіпсувати мою репутацію і всіляко поширюють неправдиву інформацію, нібито я беру участь у брудних справах". 

Також Сергій розповів свою версію подій вищезгаданого скандалу. 

"Артем [Мілевський] закінчував кар'єру в Минаї. І ми вирішили на твічі зробити стрім із колишнім гравцем Минаю і нинішніми, запросивши Немчанінова і Скибу. Вони сказали, що в них тренувальний режим і Любенович їх у такий час не відпустить. Я запропонував зустрітися на чай, Немчанінов погодився. 

У нас зайшла розмова про майбутній матч Минаю з Динамо. Я знав, що Шахтар стимулював Минай у розмірі 100 тисяч за нічию і 150 за перемогу над Динамо. Немчанінов мені підтвердив цю інформацію.

Але у мене була ще інсайдерська інформація (не можу розголошувати джерело), що деякі гравці Минаю мають намір злити матч Динамо. Я прямо запитав у Немчанінова: "Ходять чутки, що серед вас є щури, які не хочуть відбирати очки і збираються програти Динамо. Це правда?".

Немчанінов сказав, що це неправда. Я кажу: "Але ж ти починаєш у складі". Дмитро відповів: "Я починаю, тому що був у складі, коли матч перервали. Але я нічого не знаю про нечесну гру, яка планується".

Ну гаразд, раз не знаєш, дізнаюся у Скиби. Поїхав промацати його. Він теж підтвердив, що Шахтар стимулює Минай, але спростував, що гравці ужгородського клубу мають намір здати матч. Тоді я йому сказав: "Я поставив фору – 1.5 Динамо". Скиба відповів: "Я зроблю все, щоб твоя ставка не зіграла".

Ми посміялися і розійшлися. А далі ви самі все бачили. Немчанінов, який каже, що я йому нібито пропонував п'ять тисяч доларів, а він відмовився, якимось дивом забиває автогол. Ну смішно ж". 

Нагадаємо, першим про спробу підкупу гравців Миная повідомив блогер та коменатор Роман Бебех. Пізніше інсайдер Ігор Бурбас підтвердив інформацію свого колеги та розкрив імена фігурантів скандалу

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