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13.04.2024 13:54 841

Бурбас: "Злити матч" із Динамо гравцям Миная пропонував друг Мілевського

Вчора 23:19 183 0
Бурбас: "Злити матч" із Динамо гравцям Миная пропонував друг Мілевського
#Артем Мілевський, #Минай

Джерело - Чемпіон.

За інформацією спортивного журналіста Ігоря Бурбаса, двома футболістами Миная, яким пропонували "здати матч" Української Прем'єр-ліги для київського Динамо є Євген Скиба та Дмитро Нємчанінов. Стверджується, що знайомий колишнього футболіста Артема Мілевського є тим, хто намагався підкупити гравців.

Як повідомив Бурбас у власному телеграм-каналі, гравці закарпатського клубу вказали, що на них вийшла людина, яка представилась дослівно "Сєрьожа, який веде стріми з Мільою".

"Це було одразу після матчу Миная з Оболонню. Після нього закарпатці ще лишалися у столиці, адже за кілька днів на них тут же чекав перенесений матч із Динамо. І от перед ним ця людина, яка назвалася Сєрьожою, окремо зустрілася з Нємчаніновим і Скибою. Приводом для розмови стала нібито пропозиція залетіти в ефір на твітч. Але вже в ході самої бесіди кожному було запропоновано 5 тис. у.о. за програш "Динамо" - клубу, якому зараз непросто і треба підтримати (так було сказано дослівно)", — йдеться в дописі.

Журналіст додав, що, на його думку, київське Динамо не має відношення до цього скандалу.

Нагадаємо, інший спортивний журналіст Роман Бебех першим повідомив про цю історію, проте імена учасників скандалу не розкрив.

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