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Минай - Динамо 1:3: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 19:16 112 0
Минай - Динамо 1:3: огляд матчу УПЛ
#Минай, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо здолало Минай у перенесеній грі 16 туру Української Прем'єр-ліги з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 17 квітня

Минай — Динамо Київ 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Буяльський, 0:2 - 27 Немчанінов (автогол), 2:1 - 48 Кораблін, 3:1 - 86 Волошин

Минай: Бандура, Нємчанінов, Скиба, Дмитрук, Вітенчук (66 Семотюк), Петько, Кораблін (87 Гунічев), Демиденко (46 Устименко), Попов (46 Ременяк), Вакула (89 Корнійчук), Кисіль

Динамо: Бущан, Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик, Андрієвський, Кабаєв (46 Шапаренко), Буяльський (61 Шепелєв), Волошин, Ярмоленко (61 Діалло), Ванат (89 Пономаренко)

Попередження: 60 Дмитрук, 90+1 Кисіль - 56 Ярмоленко, 75 Ванат

Перемога дозволила киянам скоротити відставання від Шахтаря до 1 бала. Наразі "гірники" з 52 очками очолюють турнірну таблицю чемпіонату України.

Нагадаємо, поєдинок Минай – Динамо мав відбутися ще 3 грудня минулого року в Закарпатті. Команди вийшли на поле, але вже на другій хвилині пролунав сигнал повітряної тривоги, тому його не дограли.

Напередодні Шахтар у меншості переграв Ворсклу, Зоря мінімально здолала Чорноморець, а Полісся вирвало перемогу над Колосом.

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