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Жирона Довбика та Циганкова прийме Кадіс, Валенсія Яремчука зіграє проти Бетіса: розклад матчів Ла Ліги

Сьогодні 11:30 180 0
Жирона Довбика та Циганкова прийме Кадіс, Валенсія Яремчука зіграє проти Бетіса: розклад матчів Ла Ліги
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 квітня, у межах 32 туру Ла Ліги відбудеться чотири матчі.

Жирона, за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, прийме Кадіс. Валенсія Романа Яремчука зіграє проти Бетіса.

Розклад матчів 32 туру іспанської Ла Ліги на 20 квітня:

  • 15:00 Сельта Віго — Лас-Пальмас
  • 17:15 Райо Вальєкано — Осасуна
  • 19:30 Валенсія — Бетіс
  • 22:00 Жирона — Кадіс

Напередодні стало відомо, що Віктор Циганков не зможе зіграти у наступному матчі своєї команди через травму.

Нагадаємо, у 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетико. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.

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