Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков не зможе взяти участь у матчі 32 туру Ла Ліги проти Кадіса.

Про це повідомляє журналіст Ніл Сола після пресконференції головного тренера жиронців Мічела Санчеса.

Окрім Циганкова поєдинок пропустить форвард команди Крістіан Стуані. Зазначається, що решта гравців готові до гри.

👀🚨 VIKTOR TSIGANKOV i CRISTHIAN STUANI pràcticament descartats pel partit de demà contra el Cádiz.



La resta de la plantilla, disponible per jugar demà a Montilivi. @carrusel / @QueThiJugues pic.twitter.com/sftFW16kgb — Nil Solà (@Nilsola10) April 19, 2024

Напередодні український футболіст Жирони повернувся до тренувань. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Циганкова травма литкового м'яза. Спортивний лікар розповів, що гравець може вибути до кінця сезону.

У 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетико. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.