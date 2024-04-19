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13.04.2024 13:00 714

Циганков пропустить матч Ла Ліги проти Кадіса, — журналіст

Сьогодні 14:31 64 0
Циганков пропустить матч Ла Ліги проти Кадіса, — журналіст
#Жирона, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков, #Мічел Санчес

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков не зможе взяти участь у матчі 32 туру Ла Ліги проти Кадіса.

Про це повідомляє журналіст Ніл Сола після пресконференції головного тренера жиронців Мічела Санчеса.

Окрім Циганкова поєдинок пропустить форвард команди Крістіан Стуані. Зазначається, що решта гравців готові до гри.

Напередодні український футболіст Жирони повернувся до тренувань. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Циганкова травма литкового м'яза. Спортивний лікар розповів, що гравець може вибути до кінця сезону.

У 31 турі іспанського чемпіонату Жирона поступилася Атлетико. Єдиний гол у складі каталонського клубу забив Артем Довбик, що допомогло йому очолити бомбардирські перегони.

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