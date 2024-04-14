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07.04.2024 07:40 1035

Реал з Луніним здолав Мальорку, гол Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико: результати матчів 31 туру Ла Ліги

Сьогодні 00:04 643 0
Реал з Луніним здолав Мальорку, гол Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико: результати матчів 31 туру Ла Ліги
#Барселона, #Жирона, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Райо Вальєкано, #Реал Мадрид, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді програла Атлетико, Райо Вальєкано зіграв внічию з Хетафе, Реал здолав Мальорку, а Барселона дотисла Кадіс.

Український нападник Жирони Артем Довбик відкрив рахунок, замкнувши передачу Коуту. Цей гол дозволив форварду збірної України одноосібно очолити залік бомбардирів чемпіонату Іспанії із 17 голами, по 16 наразі в активі Джуда Беллінґема з мадридського Реала та Анте Будіміра з Осасуни.

Відео

Нагадаємо, минулого туру Довбик оформив дубль у ворота Бетіса, відзначившись уперше із січня та повторивши досягнення Андрія Шевченка 18-річної давнини.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
31 тур, 13 квітня

Атлетико — Жирона 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Довбик, 1:1 - 34 Грізманн, 2:1 - 45+6 Корреа, 3:1 - 50 Грізманн

Артем Довбик вийшов у стартовому склади Жирони і вже на 4 хвилині забив гол. Був замінений у другому таймі зустрічі. Віктор Циганков пропустив гру через травму. 

Райо Вальєкано — Хетафе 0:0

Мальорка — Реал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 48 Чуамені

Воротар Реала Андрій Лунін відіграв увесь матч, не пропустивши жодного голу. Українець провів свій 26 поєдинок у футболці "вершкових" у нинішньому сезоні. На його рахунку 10 пропущених м'ячів та 12 сухих матчів.

Кадіс — Барселона 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 37 Фелікс

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