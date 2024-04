Реал націлився на трансфер 18-річного захисника Лілля

Реал влітку хоче підписати захисника французького Лілля Лені Йоро.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Вершкові" вже контактували з агентами футболіста, який цікавий також ПСЖ. Ключовим у потенційному трансфері оборонця буде рішення Лілля щодо вартості гравця.

Раніше повідомлялося, що захисник не планує продовжувати контракт з клубом, чинний до 30 червня 2025 року.

У сезоні-2023/24 він зіграв у 37 матчах, у яких забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює француза в 40 млн євро.

