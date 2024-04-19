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Реал націлився на трансфер 18-річного захисника Лілля

Сьогодні 21:50 114 0
Реал націлився на трансфер 18-річного захисника Лілля
#Лілль, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Лені Йоро

Джерело - Чемпіон.

Реал влітку хоче підписати захисника французького Лілля Лені Йоро.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Вершкові" вже контактували з агентами футболіста, який цікавий також ПСЖ. Ключовим у потенційному трансфері оборонця буде рішення Лілля щодо вартості гравця.

Раніше повідомлялося, що захисник не планує продовжувати контракт з клубом, чинний до 30 червня 2025 року.

У сезоні-2023/24 він зіграв у 37 матчах, у яких забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює француза в 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що капітан мадридців Начо Фернандес повідомив керівництву клубу про намір залишити команду після завершення сезону-2023/2024.

Нагадаємо, в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал здобув перемогу над Манчестер Сіті у серії післяматчевих пенальті. Українець Андрій Лунін потягнув два удари з п'яти та вивів свою команду у півфінал, де на них чекатиме Баварія, яка перемогла Арсенал.

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