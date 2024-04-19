Капітан Реала вирішив покинути клуб

Джерело - Чемпіон.

Капітан мадридського Реала Начо Фернандес повідомив керівництву клубу про намір залишити команду після завершення сезону-2023/2024.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на головного редактора іспанської газети Marca Хосе Фелікса Діаса.

Зазначається, що контракт 34-річного футболіста з клубом діє лише до літа 2024 року. Отже, якщо угода не буде продовжена, то гравець зможе залишити клуб на правах вільного агента.

🚨⚪️ Nacho has informed Real Madrid of his intention to leave at the end of the season.



The club has been informed, as reported by @jfelixdiaz @marca.



Nacho’s contract expires in June and he’s now really planning to leave as free agent. pic.twitter.com/SGFNtsLu0H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2024

Начо є вихованцем Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" футболіст зіграв 355 матчів у всіх турнірах. В його активі 16 голів та 9 результативних передач.

Нагадаємо, в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал здобув перемогу над Манчестер Сіті у серії післяматчевих пенальті. Українець Андрій Лунін потягнув два удари з п'яти та вивів свою команду у півфінал, де на них чекатиме Баварія, яка перемогла Арсенал.