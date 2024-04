Капітан Реала вирішив покинути клуб

Капітан мадридського Реала Начо Фернандес повідомив керівництву клубу про намір залишити команду після завершення сезону-2023/2024.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на головного редактора іспанської газети Marca Хосе Фелікса Діаса.

Зазначається, що контракт 34-річного футболіста з клубом діє лише до літа 2024 року. Отже, якщо угода не буде продовжена, то гравець зможе залишити клуб на правах вільного агента.

