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13.04.2024 13:00 723

Капітан Реала вирішив покинути клуб

Сьогодні 21:04 146 0
Капітан Реала вирішив покинути клуб
#Начо, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Капітан мадридського Реала Начо Фернандес повідомив керівництву клубу про намір залишити команду після завершення сезону-2023/2024.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на головного редактора іспанської газети Marca Хосе Фелікса Діаса.

Зазначається, що контракт 34-річного футболіста з клубом діє лише до літа 2024 року. Отже, якщо угода не буде продовжена, то гравець зможе залишити клуб на правах вільного агента.

Начо є вихованцем Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" футболіст зіграв 355 матчів у всіх турнірах. В його активі 16 голів та 9 результативних передач.

Нагадаємо, в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал здобув перемогу над Манчестер Сіті у серії післяматчевих пенальті. Українець Андрій Лунін потягнув два удари з п'яти та вивів свою команду у півфінал, де на них чекатиме Баварія, яка перемогла Арсенал.

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