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Колишній клуб Реброва перервав рекордну серію саудівського гегемона

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Колишній клуб Реброва перервав рекордну серію саудівського гегемона
#Аль-Айн, #Аль-Хіляль

Джерело - Чемпіон.

Колишній клуб Сергія Реброва Аль-Айн з ОАЕ перервав переможну серію саудівського Аль-Хіляля.

Аль-Айн здолав своїх суперників в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Азії. Гра завершилася з рахунком 4:2 на користь еміратського клубу.

Аль-Хіляль мав переможний вінстрік з 34 поєдинків поспіль до цього матчу, що було рекордом в історії футболу.

Нагадаємо, форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду дискваліфікований на два матчі за агресію в півфіналі Суперкубку Саудівської Аравії проти Аль-Хіляля Неймара.

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