Колишній клуб Реброва перервав рекордну серію саудівського гегемона

Колишній клуб Сергія Реброва Аль-Айн з ОАЕ перервав переможну серію саудівського Аль-Хіляля.

Аль-Айн здолав своїх суперників в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Азії. Гра завершилася з рахунком 4:2 на користь еміратського клубу.

Аль-Хіляль мав переможний вінстрік з 34 поєдинків поспіль до цього матчу, що було рекордом в історії футболу.

The end of the first (away) leg of Asian Champions League semifinal