Роналду буде дискваліфікований на два матчі

Джерело - Aawsat.

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду отримає дискваліфікацію на два матчі.

Про це повідомляє Aawsat.

Причиною відсторонення стала агресивна поведінка португальця у півфіналі Суперкубку Саудівської Аравії проти Аль-Хілаля. Спочатку Кріштіану вдарив суперника ліктем у груди, а отримавши червону картку, замахнувся на арбітра.

“The Referee Giving C.Ronaldo A Red Card Was Too Harsh”



It Was Toooo WONITWAASIDI!!

pic.twitter.com/AD9UGPVTnE — Shadrack Amonoo Crabe 👁‍🗨 (@ShadrackAmonooC) April 8, 2024

У підсумку Суперкубок взяв Аль-Хілаль, продовживши свою рекордну переможну серію до 33 матчів. У фіналі команда Жорже Жезуша розгромила Аль-Іттіхад. Після матчу одного з гравців побили батогом.

Через дискваліфікацію Роналду не допоможе Аль-Насру в матчах чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Фейхи та Аль-Халіджа. За 7 турів до кінця сезону команда Луїша Каштру відстає від першого Аль-Хілаля аж на 12 очок.