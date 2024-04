Роналду буде дискваліфікований на два матчі

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду отримає дискваліфікацію на два матчі.

Про це повідомляє Aawsat.

Причиною відсторонення стала агресивна поведінка португальця у півфіналі Суперкубку Саудівської Аравії проти Аль-Хілаля. Спочатку Кріштіану вдарив суперника ліктем у груди, а отримавши червону картку, замахнувся на арбітра.

“The Referee Giving C.Ronaldo A Red Card Was Too Harsh”



