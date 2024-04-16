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07.04.2024 07:40 1129

Роналду буде дискваліфікований на два матчі

Сьогодні 15:00 69 0
Роналду буде дискваліфікований на два матчі
#Кріштіану Роналду, #Чемпіонат Саудівської Аравії, #Аль-Наср

Джерело - Aawsat.

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду отримає дискваліфікацію на два матчі. 

Про це повідомляє Aawsat. 

Причиною відсторонення стала агресивна поведінка португальця у півфіналі Суперкубку Саудівської Аравії проти Аль-Хілаля. Спочатку Кріштіану вдарив суперника ліктем у груди, а отримавши червону картку, замахнувся на арбітра. 

У підсумку Суперкубок взяв Аль-Хілаль, продовживши свою рекордну переможну серію до 33 матчів. У фіналі команда Жорже Жезуша розгромила Аль-Іттіхад. Після матчу одного з гравців побили батогом

Через дискваліфікацію Роналду не допоможе Аль-Насру в матчах чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Фейхи та Аль-Халіджа. За 7 турів до кінця сезону команда Луїша Каштру відстає від першого Аль-Хілаля аж на 12 очок. 

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