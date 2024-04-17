Аль-Хіляль прийме Аль-Айн, Ульсан зіграє з Йокогамою: розклад матчів Ліги чемпіонів Азії

Джерело - Чемпіон.

Аль-Хіляль зіграє з Аль-Айном, Ульсан прийматиме Йокогама у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів Азії з футболу сезону-2023/24.

Розклад матчів ЛЧ АФК на 17 квітня

13:00*. Ульсан Хендай (Республіка Корея) – Йокогама Марінос (Японія)

19:00. Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) – Аль-Айн (ОАЕ)

*Час початку – київський

Нагадаємо, форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду дискваліфікований на два матчі за агресію в півфіналі Суперкубку Саудівської Аравії проти Аль-Хіляля Неймара.

Суперкубок завоював Аль-Хіляль, продовживши свою рекордну переможну серію до 33 матчів. У фіналі команда португальського тренера Жорже Жезуша розгромила Аль-Іттіхад Каріма Бензема. Після матчу одного з гравців відшмагали батогом.