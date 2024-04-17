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Олександрія втратила перемогу в ендшпілі матчу проти Оболоні

Сьогодні 20:01 112 0
Олександрія втратила перемогу в ендшпілі матчу проти Оболоні
#Оболонь, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія зіграла внічию з Оболонню в перенесеному матчі 15 туру Української Прем’єр-ліги. 

Матч завершився з рахунком 2:2. 

Олександрія домінувала протягом більшої частини матчу, але команді Руслана Ротаня постійно не щастило — спершу Іван Калюжний схибив з пенальті, потім арбітр скасував гол Миколи Михайленка. 

Наприкінці матчу події розгорталися драматично На 79-й хвилині Ростислав Тарануха вивів Оболонь уперед, але Олександрія, здавалося б, перевернула гру завдяки голам Владислава Погорілого та Данила Скорка. На 90+7 хвилині Ігор Краснопір відновив паритет та встановий остаточний рахунок. 

Чемпіонат України — УПЛ
15 тур, 17 квітня

Олександрія — Оболонь 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - Тарануха 79, 1:1 - Погорілий 88, 2:1 - Скорко 90+2, 2:2 - Краснопір 90+7

Олександрія: Єрмаков, Ковалець (К), Калитвинцев (Безерра 71’), Кулаков, Шулянський (Бєляєв 54’), Логінов (Білошевський 71’), Мартинюк, Калюжний Кампос, Копина (Скорко 86’), Михайленко (Погорілий 86’)

Оболонь: Федорівський (К), Осман, Дубко, Приймак, Лук'янчук, Нагієв (Чернов 61’), Черненко, Мороз (Косовський 61’), Груша (Прокопенко 46’), Тарануха (Вовкун 87’), Вишневський (Краснопір 46’). 

Новина доповнюється...

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