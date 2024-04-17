Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що його підопічні невдало провели другий тайм перенесеного поєдинку 16 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти Миная.

Про це Шовковський розповів після поєдинку із закарпатським клубом.

"Ми провели два зовсім різних тайми. Якщо в 1-му забили 2 м'ячі, мали ще багато можливостей, то у 2-му якось зіграли не зовсім впевнено. Я не задоволений 2-м таймом. Ми виграли 3:1, це добре, йдемо далі, але будемо робити аналіз цієї гри та аналіз дій наших гравців", — розповів Шовковський.

Перемога над Минаєм дозволила киянам скоротити відставання від Шахтаря до 1 бала. Наразі "гірники" з 52 очками очолюють турнірну таблицю чемпіонату України.

Нагадаємо, поєдинок Минай – Динамо мав відбутися ще 3 грудня минулого року в Закарпатті. Команди вийшли на поле, але вже на другій хвилині пролунав сигнал повітряної тривоги, тому його не дограли.

Напередодні Шахтар у меншості переграв Ворсклу, Зоря мінімально здолала Чорноморець, а Полісся вирвало перемогу над Колосом.