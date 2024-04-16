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Клопп: Не хочу, щоб на моєму надгробку було написано «Тут лежить один із найуспішніших тренерів у світі»

Сьогодні 16:46 124 0
Клопп: Не хочу, щоб на моєму надгробку було написано «Тут лежить один із найуспішніших тренерів у світі»
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - Sky Sport.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп ніколи не вважав себе великим наставником. 

Про своє місце в історії світового футболу та сприйняття фанатами німець відрефлексував в інтерв’ю Sky Sports. 

"Я ніколи не вважав себе великим менеджером. Ніколи, ніколи у житті. Мене й досі дивує, що люди бачать мене таким. 

Важливо, щоб люди в Ліверпулі були задоволені тим, що ми зробили, це єдине, що має значення. Мені не потрібні порівняння з Арсеном Венгером чи ще кимось. Для мене це нічого не означає. 

Я не хочу, щоб на моєму надгробку було написано: "Тут лежить один з найуспішніших тренерів у світі". Ні, це не для мене. Я хочу, щоб мене пам'ятали як того, хто все життя допомагав людям", — сказав Клопп. 

Юрген проводить свої останні матчі на чолі Ліверпуля. В січні він оголосив, що після цього сезону планує взяти паузу мінімум на рік. 

Післязавтра, 17 квітня, Ліверпуль спробує помститися Аталанті за ганебну домашню поразку на Енфілді. Після провалу в Лізі Європи мерсисайдці значно погіршили свої перспективи і в чемпіонаті Англії, неочікувано поступившись Кристал Пелес. 

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