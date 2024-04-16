Клопп: Не хочу, щоб на моєму надгробку було написано «Тут лежить один із найуспішніших тренерів у світі»

Джерело - Sky Sport.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп ніколи не вважав себе великим наставником.
Про своє місце в історії світового футболу та сприйняття фанатами німець відрефлексував в інтерв’ю Sky Sports.
"Я ніколи не вважав себе великим менеджером. Ніколи, ніколи у житті. Мене й досі дивує, що люди бачать мене таким.
Важливо, щоб люди в Ліверпулі були задоволені тим, що ми зробили, це єдине, що має значення. Мені не потрібні порівняння з Арсеном Венгером чи ще кимось. Для мене це нічого не означає.
Я не хочу, щоб на моєму надгробку було написано: "Тут лежить один з найуспішніших тренерів у світі". Ні, це не для мене. Я хочу, щоб мене пам'ятали як того, хто все життя допомагав людям", — сказав Клопп.
Юрген проводить свої останні матчі на чолі Ліверпуля. В січні він оголосив, що після цього сезону планує взяти паузу мінімум на рік.
Післязавтра, 17 квітня, Ліверпуль спробує помститися Аталанті за ганебну домашню поразку на Енфілді. Після провалу в Лізі Європи мерсисайдці значно погіршили свої перспективи і в чемпіонаті Англії, неочікувано поступившись Кристал Пелес.