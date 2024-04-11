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07.04.2024 07:40 945

Баварія цікавиться футболістом Порту

Сьогодні 07:34 113 0
Баварія цікавиться футболістом Порту
#Баварія, #Порту

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Порту Алан Варела потрапив у сферу інтересів мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Джерело повідомляє, що на матчі 28 туру португальської Прімейра-ліги Порту - Вікторія були присутні скаути німецького клубу. Також зазначається, що аргентинський футболіст цікавить Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі, Манчестер Юнайтед та Атлетико Мадрид.

У поточному сезоні Алан зіграв за свій клуб 26 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, напередодні Баварія розписала мирову з Арсеналом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 17 квітня у Німеччині. Його пропустить один з лідерів мюнхенців.

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