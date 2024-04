Опорний півзахисник Порту Алан Варела потрапив у сферу інтересів мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Джерело повідомляє, що на матчі 28 туру португальської Прімейра-ліги Порту - Вікторія були присутні скаути німецького клубу. Також зазначається, що аргентинський футболіст цікавить Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі, Манчестер Юнайтед та Атлетико Мадрид.

Bayern had scouts in attendance at Porto against Vitória Guimarães last Sunday to watch Porto's defensive midfielder Alan Varela (22). The likes of Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United and Atlético Madrid are also following the player. Varela has a €70m release… pic.twitter.com/Jjw7elvESD