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07.04.2024 07:40 906

Кейн розповів, де він планує продовжити кар'єру

Сьогодні 16:05 143 0
Кейн розповів, де він планує продовжити кар'єру
#Баварія, #Гаррі Кейн

Джерело - Daily Mail.

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн розповів, що він планує продовжувати кар'єру в мюнхенському клубі.

Його слова передає Daily Mail.

"Моє майбутнє в мюнхенській Баварії. У мене контракт на чотири роки. Мені це подобається, і я сподіваюся, що зможу зробити щось особливе цього сезону. Якщо ні, я буду готовий почати знову і змінити ситуацію", — сказав футболіст.

У поточному сезоні англієць відіграв за свій клуб 38 матчів, забив 39 м'ячів та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні Кейн відзначився у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала і допоміг своїй команді здобути нічию.

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