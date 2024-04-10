Джерело - Чемпіон.
Арсенал вдома зіграв внічию з Баварією у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.
Українець Олександр Зінченко зустріч розпочав з лави запасних "канонірів" і вийшов на заміну у перерві.
Гра-відповідь відбудеться в Німеччині 17 квітня. До речі, той поєдинок пропустить захисник Баварії Альфонсо Девіс. Він отримав попередження на 10-й хвилині за фол проти вінгера Арсеналу Букайо Сака. Девіса дискваліфікують через перебір жовтих карток.
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Голи: 1:0 - 12 Сака, 1:1 - 18 Гнабрі, 1:2 - 32 Кейн, 2:2 - 76 Троссард
Арсенал: Рая, Вайт, Саліба, Габріел, Ківіор (Зінченко, 46), Едегор, Жоржиньйо (Жезус, 66), Райс, Сака, Гаверц (Парті, 85), Мартінеллі (Троссард, 66).
Баварія: Ноєр, Кімміх, Даєр, де Лігт, Девіс, Лаймер, Горецка, Сане (Коман, 66), Мусіала, Гнабрі (Геррейру, 70), Кейн.
Попередження: Парті, 89 - Девіс, 9, Кейн, 55
Нагадаємо, що Арсенал на стадії 1/8 фіналу пройшов Порту. Зі свого боку Баварія здолала італійський Лаціо.