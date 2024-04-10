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06.04.2024 10:01 947

Арсенал - Баварія 2:2: огляд матчу Ліги чемпіонів

Зінченко вийшов на заміну у перерві гри
Сьогодні 00:40 109 0
Арсенал - Баварія 2:2: огляд матчу Ліги чемпіонів
#Баварія, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Арсенал вдома зіграв внічию з Баварією у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Українець Олександр Зінченко зустріч розпочав з лави запасних "канонірів" і вийшов на заміну у перерві. 

Гра-відповідь відбудеться в Німеччині 17 квітня. До речі, той поєдинок пропустить захисник Баварії Альфонсо Девіс. Він отримав попередження на 10-й хвилині  за фол проти вінгера Арсеналу Букайо Сака. Девіса дискваліфікують через перебір жовтих карток.

Ліга чемпіонів
1/4 фіналу, перший матч
9 квітня

Арсенал - Баварія 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 12 Сака, 1:1 - 18 Гнабрі, 1:2 - 32 Кейн, 2:2 - 76 Троссард

Арсенал: Рая, Вайт, Саліба, Габріел, Ківіор (Зінченко, 46), Едегор, Жоржиньйо (Жезус, 66), Райс, Сака, Гаверц (Парті, 85), Мартінеллі (Троссард, 66).

Баварія: Ноєр, Кімміх, Даєр, де Лігт, Девіс, Лаймер, Горецка, Сане (Коман, 66), Мусіала, Гнабрі (Геррейру, 70), Кейн.

Попередження: Парті, 89 - Девіс, 9, Кейн, 55

Нагадаємо, що Арсенал на стадії 1/8 фіналу пройшов Порту. Зі свого боку Баварія здолала італійський Лаціо.

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