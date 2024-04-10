Лідер Баварії пропустить матч-відповідь проти Арсенала

Півзахисник Баварії Серж Гнабрі травмувався у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Арсенала (2:2) та не зіграє у грі-відповіді.

Про це повідомляє Sky.de.

Футболіст порвав м’язове волокно на лівій задній поверхні стегна. Його відновлення займе щонайменше 2-3 тижні. Тому він не зіграє у другому матчі проти Арсенала, який відбудеться 17 квітня у Німеччині.

Зазначимо, що Гнабрі лише нещодавно повернувся на поле. Вінгер мюнхенців три місяці не грав через м'язове пошкодження. У нинішньому сезоні на його рахунку 17 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 1 асист.

Напередодні визначився найкращий гравець матчу Арсенал - Баварія.