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06.04.2024 12:08 1168

Лідер Баварії пропустить матч-відповідь проти Арсенала

Сьогодні 13:45 64 0
Лідер Баварії пропустить матч-відповідь проти Арсенала
#Баварія, #Серж Гнабрі, #Арсенал Лондон

Джерело - sky.de.

Півзахисник Баварії Серж Гнабрі травмувався у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Арсенала (2:2) та не зіграє у грі-відповіді.

Про це повідомляє Sky.de.

Футболіст порвав м’язове волокно на лівій задній поверхні стегна. Його відновлення займе щонайменше 2-3 тижні. Тому він не зіграє у другому матчі проти Арсенала, який відбудеться 17 квітня у Німеччині.

Зазначимо, що Гнабрі лише нещодавно повернувся на поле. Вінгер мюнхенців три місяці не грав через м'язове пошкодження. У нинішньому сезоні на його рахунку 17 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 1 асист.

Напередодні визначився найкращий гравець матчу Арсенал - Баварія.

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