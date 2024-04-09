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Гіншелвуд підписав новий контракт з Брайтоном

Сьогодні 20:31 100 0
Гіншелвуд підписав новий контракт з Брайтоном
#Брайтон

Джерело - Чемпіон.

Англійський Брайтон продовжив контракт зі своїм опорним півзахисником Джеком Гіншелвудом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст підписав нову угоду, яка діє до червня 2028 року.

"Я дуже радий за Джека та його родину. Він заслуговує на новий договір. Ми дуже сумуємо за ним і з нетерпінням чекаємо на його повернення до гри", - сказав головний тренер Роберто де Дзербі.

Джек у складі Брайтона у всіх турнірах цього сезону зіграв 23 матчі, в яких забив три голи.

Нагадаємо, у 32 турі АПЛ Брайтон зазнав поразки від Арсенала (0:3).

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