Гіншелвуд підписав новий контракт з Брайтоном

Англійський Брайтон продовжив контракт зі своїм опорним півзахисником Джеком Гіншелвудом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст підписав нову угоду, яка діє до червня 2028 року.

Джек у складі Брайтона у всіх турнірах цього сезону зіграв 23 матчі, в яких забив три голи.

