Арсенал розібрався з Брайтоном, Евертон здолав Бернлі: результати матчів 32 туру АПЛ

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У 32 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося сім матчів.

Чемпіонат Англії - АПЛ

32 тур, 6 квітня

Крістал Пелес - Манчестер Сіті 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Матета, 1:1 - 13 Де Брейне, 1:2 - 47 Льюїс, 1:3 - 66 Голанд, 1:4 - 70 Де Брейне, 2:4 - 86 Едуар

Манчестер Сіті набирав 70 очок і наздоганяє лідера (Ліверпуль), який 7 квітня зіграє з Манчестер Юнайтед.

Астон Вілла - Брентфорд 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Воткінс, 2:0 - 46 Роджерс, 2:1 - 59 Занка, 2:2 - 61 Мбемо, 2:3 - 68 Вісса, 3:3 - 81 Воткінс

Українець Єгор Ярмолюк вийшов на заміну на 81 хвилині гри з Астон Віллою.

Вулвергемптон - Вест Гем 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Сарабія (пен), 1:1 - 73 Пакета (пен), 1:2 - 85 Ворд-Праус

Евертон - Бернлі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45+2 Калверт-Льюїн

Український захисник Евертона Віталій Миколенко провів увесь матч.

Лутон - Борнмут 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Таверньє, 1:1 - 73 Кларк, 2:1 - 90 Морріс

Український легіонер Борнмута Ілля Забарний відіграв увесь матч.

Фулгем - Ньюкасл 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 81 Гімараес

Брайтон - Арсенал 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Сака (пен), 0:2 - 62 Гаверц, 0:3 - 86 Троссард

Українець Олександр Зінченко вийшов у старті канонірів та був замінений на 72 хвилині гри.

Нагадаємо, що у минулому турі АПЛ Евертон зіграв унічию з Ньюкаслом, Арсенал впевнено обіграв Лутон, а Борнмут мінімально переміг Крістал Пелес.