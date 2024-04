Забарний претендує на гравця місяця в Борнмуті

Український центральний захисник Ілля Забарний опинився серед претендентів на звання найкращого гравця Борнмута у березні.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Окрім українця, на нагороду претендують півзахисник Льюїс Кук і нападники Антуан Семеньйо та Домінік Соланке. Зазначимо, що минулого місяця Забарний провів 4 гри за свою команду і відзначився 1 забитим м'ячем у матчі проти Лутона (4:3).

Four nominees from our unbeaten March 🏆



Tell us in the poll below who wins the @MMJBournemouth Player of the Month award 👊 pic.twitter.com/SHqUTh6jvb