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Забарний претендує на гравця місяця в Борнмуті

Сьогодні 08:44 72 0
Забарний претендує на гравця місяця в Борнмуті
Getty Images
#Борнмут, #Ілля Забарний, #Домінік Соланке

Джерело - Чемпіон.

Український центральний захисник Ілля Забарний опинився серед претендентів на звання найкращого гравця Борнмута у березні.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Окрім українця, на нагороду претендують півзахисник Льюїс Кук і нападники Антуан Семеньйо та Домінік Соланке. Зазначимо, що минулого місяця Забарний провів 4 гри за свою команду і відзначився 1 забитим м'ячем у матчі проти Лутона (4:3).

Нагадаємо, напередодні Ілля став найкращим гравцем матчу 31 туру АПЛ Борнмут - Крістал Пелес (1:0). У поточному сезоні український захисник не пропустив жодної гри свого клубу в чемпіонаті Англії.

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