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Забарний став найкращим гравцем матчу АПЛ проти Крістал Пелеса

Сьогодні 16:10 83 0
Забарний став найкращим гравцем матчу АПЛ проти Крістал Пелеса
Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Ілля Забарний, #Крістал Пелес

Джерело - Інстаграм.

Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний став найкращим гравцем матчу 31 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Крістал Пелеса (1:0).

Про це повідомила дружина футболіста на своїй сторінці в інстаграмі.

Ілля віддав 55 точних передач з 63 (87%), 77 разів торкнувся м'яча і зробив 1 перехоплення та 2 відбори. Забарний отримав 7,2 бали за версією статистичного порталу Whoscored.

Нагадаємо, у 31 турі АПЛ підопічні Іраоли здобули мінімальну перемогу над Крістал Пелесом. Наразі Борнмут знаходиться на 11 сходинці в турнірній таблиці.

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