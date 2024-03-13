Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 березня, у перенесеному матчі 17 туру англійської Прем’єр-ліги Борнмут здобув вольову перемогу над Лутоном.

Матч завершився з рахунком 4:3. Господарі по ходу зустрічі програли з рахунком 0:3.

Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі і на 62 хвилині гри відзначився дебютним голом за Борнмут.

Чемпіонат Англії - АПЛ

17 тур, 13 березня

Борнмут - Лутон 4:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 9 Чонг, 0:2 - 31 Огбене, 0:3 - 45+1 Барклі, 1:3 - 50 Соланке, 2:3 - 62 Забарний, 3:3 - 64 Семеніо, 4:3 - 83 Семеніо

Раніше Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка. Також Челсі з голом Мудрика здолав Ньюкасл.