Джерело - Чемпіон.

Борнмут здобув мінімальну перемогу над Крістал Пелесом у 31 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Захисник "вишень" Ілля Забарний відіграв повний матч і отримав оцінку 7,0 від Sofa Score.

Чемпіонат Англії - АПЛ

31 тур, 2 квітня

Борнмут - Крістал Пелес 1:0 (0:0)

Гол: Клюйверт 79

Нагадаємо, що Ньюкасл та Евертон не визначили сильнішого. Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко провів на полі усі 90 хвилин та в одному з моментів головою вибив м’яч з лінії воріт.

Напередодні статистичний портал Opta оновив шанси команд на чемпіонство в Англійській Прем'єр-Лізі.