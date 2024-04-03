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Борнмут - Крістал Пелес 1:0: огляд матчу АПЛ

Сьогодні 11:49 83 0
Борнмут - Крістал Пелес 1:0: огляд матчу АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Ілля Забарний, #Крістал Пелес

Джерело - Чемпіон.

Борнмут здобув мінімальну перемогу над Крістал Пелесом у 31 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Захисник "вишень" Ілля Забарний відіграв повний матч і отримав оцінку 7,0 від Sofa Score.

Чемпіонат Англії - АПЛ
31 тур, 2 квітня

Борнмут - Крістал Пелес 1:0 (0:0)

Гол: Клюйверт 79

Нагадаємо, що Ньюкасл та Евертон не визначили сильнішого. Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко провів на полі усі 90 хвилин та в одному з моментів головою вибив м’яч з лінії воріт.

Напередодні статистичний портал Opta оновив шанси команд на чемпіонство в Англійській Прем'єр-Лізі.

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