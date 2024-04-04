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Ювентус веде переговори з Влаховичом про продовження контракту

Сьогодні 17:50 89 0
Ювентус веде переговори з Влаховичом про продовження контракту
#Влахович, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Душан Влахович може підписати новий контракт із туринцями.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Я хотів би залишитися в Ювентусі на довгі роки", - сказав Влахович пресслужбі Серії А.

Наразі тривають переговори про продовження угоди до 2028 року. Нинішній контракт Влаховича розрахований до літа 2026 року.

У поточному сезоні форвард зіграв за "стару синьйору" 28 матчів у Серії А, забив 16 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що туринський клуб оштрафує Душана Влаховича на 70 тисяч євро за червону картку в матчі проти Дженоа (0:0).

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