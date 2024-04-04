Джерело - Чемпіон.
Нападник Ювентуса Душан Влахович може підписати новий контракт із туринцями.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Я хотів би залишитися в Ювентусі на довгі роки", - сказав Влахович пресслужбі Серії А.
Наразі тривають переговори про продовження угоди до 2028 року. Нинішній контракт Влаховича розрахований до літа 2026 року.
Dusan #Vlahovic confirms to SerieA Channel: “I would like to stay at #Juventus for many years”. Talks in progress to try to reach an agreement to extend the contract until 2028. #transfers https://t.co/uBHmIfpoae— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 4, 2024
У поточному сезоні форвард зіграв за "стару синьйору" 28 матчів у Серії А, забив 16 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що туринський клуб оштрафує Душана Влаховича на 70 тисяч євро за червону картку в матчі проти Дженоа (0:0).