Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Душан Влахович може підписати новий контракт із туринцями.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Я хотів би залишитися в Ювентусі на довгі роки", - сказав Влахович пресслужбі Серії А.

Наразі тривають переговори про продовження угоди до 2028 року. Нинішній контракт Влаховича розрахований до літа 2026 року.

Dusan #Vlahovic confirms to SerieA Channel: “I would like to stay at #Juventus for many years”. Talks in progress to try to reach an agreement to extend the contract until 2028. #transfers https://t.co/uBHmIfpoae — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 4, 2024

У поточному сезоні форвард зіграв за "стару синьйору" 28 матчів у Серії А, забив 16 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що туринський клуб оштрафує Душана Влаховича на 70 тисяч євро за червону картку в матчі проти Дженоа (0:0).