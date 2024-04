Нападник Ювентуса Душан Влахович може підписати новий контракт із туринцями.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі тривають переговори про продовження угоди до 2028 року. Нинішній контракт Влаховича розрахований до літа 2026 року.

Dusan #Vlahovic confirms to SerieA Channel: “I would like to stay at #Juventus for many years”. Talks in progress to try to reach an agreement to extend the contract until 2028. #transfers https://t.co/uBHmIfpoae