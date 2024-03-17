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Інтер та Наполі розписали мирову, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А

Сьогодні 23:41 657 0
Інтер та Наполі розписали мирову, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А
#Аталанта, #Верона, #Дженоа, #Мілан, #Наполі, #Рома, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фіорентина, #Ювентус, #Руслан Малиновський, #Інтер Мілан

Джерело - Чемпіон.

У 29 турі італійської Серії А відбулося чотири поєдинки.

Дженоа з українцем Русланом Малиновським у складі зіграла в нульову нічию проти Ювентуса. Також лідер чемпіонату Інтер втратив очки в матчі з Наполі.

Чемпіонат Італії - Серія А
29 тур, 17 березня

Рома - Сассуоло 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 50' Пеллегріні Лоренцо.

Верона - Мілан 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 44' Ернандес, 0:2 - 50' Пулішич, 1:2 - 64' Нослін, 1:3 - 79' Чуквуезе.

Ювентус - Дженоа 0:0 (0:0)

Інтер - Наполі 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Дарміан, 1:1 - 81 Жезус

Гру Аталанта - Фіорентина було перенесено на невизначений час через те, що виконавчий директор "фіалок" Джо Бароне сьогодні серйозно захворів та був доставлений до лікарні.

Напередодні Лаціо втримав перемогу над Фрозіноне, Монца здолала Кальярі, Емполі з Віктором Коваленком мінімально програв Болоньї.

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