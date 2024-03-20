Ювентус оштрафує свого гравця на п'ятизначну суму

Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Туринський Ювентус оштрафує свого нападника Душана Влаховича на 70 тисяч євро за червону картку в матчі проти Дженоа (0:0).
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Футболіст отримав дві жовті картки за суперечки з арбітром у компенсований час.
Зазначимо, що у поточному сезоні форвард зіграв за "стару синьйору" 25 матчів у Серії А, забив 15 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.
Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що серб не зіграє зі збірною Росії у товариському поєдинку.