Ювентус оштрафує свого гравця на п'ятизначну суму

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Туринський Ювентус оштрафує свого нападника Душана Влаховича на 70 тисяч євро за червону картку в матчі проти Дженоа (0:0).

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Футболіст отримав дві жовті картки за суперечки з арбітром у компенсований час.

Зазначимо, що у поточному сезоні форвард зіграв за "стару синьйору" 25 матчів у Серії А, забив 15 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що серб не зіграє зі збірною Росії у товариському поєдинку.