Головне
Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете
Вчора 21:25 4795
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної
Сьогодні 12:02 159
Куртуа успішно переніс операцію на коліні
Сьогодні 11:51 213
Травма Куртуа змінила плани: Реал хоче підписати новий контракт із Луніним
Сьогодні 10:49 439
Мак-Грегор оголосив про відновлення кар'єри
Сьогодні 10:20 215
Цуренко перемогла Лінетт на старті турніру в Маямі
Сьогодні 07:41 507
Виклик молодшого Шевченка, зміна тренера та перебудова складу: з ким збірна України U-19 боротиметься за вихід на Євро
Вчора 21:06 699
Шевченко та Ребров знову разом
Вчора 19:30 1184 1
Іван Яремчук: Коли почалася війна, записався в тероборону
Вчора 13:20 1036
WBC призначила суперника для Богачука на чемпіонський бій
Вчора 12:40 5821
Прямі трансляції

Ювентус оштрафує свого гравця на п'ятизначну суму

Сьогодні 13:22 51 0
Ювентус оштрафує свого гравця на п'ятизначну суму
#Влахович, #Ювентус

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Туринський Ювентус оштрафує свого нападника Душана Влаховича на 70 тисяч євро за червону картку в матчі проти Дженоа (0:0).

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Футболіст отримав дві жовті картки за суперечки з арбітром у компенсований час.

Зазначимо, що у поточному сезоні форвард зіграв за "стару синьйору" 25 матчів у Серії А, забив 15 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що серб не зіграє зі збірною Росії у товариському поєдинку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бах: "Треба захищати російських спортсменів, які не порушували Олімпійську хартію" Бах: "Треба захищати російських спортсменів, які не порушували Олімпійську хартію" 7198 5
Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете 4795
IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду 15243
Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару 68739 4
Росіян та білорусів не допустять до церемонії відкриття Олімпіади-2024 Росіян та білорусів не допустять до церемонії відкриття Олімпіади-2024 6662 1
Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії 17676 5
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64426 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34612 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20507 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36036 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30096
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28875