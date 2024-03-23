Нинішній контракт розрахований до літа 2026 року

Джерело - Corriere dello Sport.

Ювентус бажає продовжити контракт зі своїм нападником Душаном Влаховичем.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Нинішній контракт Влаховича розрахований до літа 2026 року. Згідно з одним із пунктів угоди, з наступного сезону зарплата 24-річного серба має зрости до 12 мільйонів євро на рік.

Ювентус взяв курс на скорочення зарплатної відомості, і не готовий платити такі гроші Влаховичу. Сербу пропонують продовження контракту ще на два роки (до 2028 року), але зі збереженням зарплати на нинішньому рівні у 8 мільйонів євро на рік.

Влахович готовий продовжити контракт, але вимагає підвищення зарплати до 10 мільйонів євро на рік. У керівництві Ювентуса є люди, які сумніваються в тому, що Душан заслуговує на такі гроші.

Туринський клуб оштрафує свого нападника Душана Влаховича на 70 тисяч євро за червону картку в матчі проти Дженоа (0:0).