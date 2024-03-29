Лівий берег прийме Агробізнес, Вікторія зіграє з Карпатами: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 березня, відбудеться 4 матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

У "Чемпіонській" групі Карпати приймуть Вікторію, Лівий берег зіграє проти Агробізнеса, а Прикарпаття зустрінеться з ФСК Маріуполь.

Розклад матчів 2 туру Першої ліги на 29 березня:

Група "Вибування":

12:30 Поділля - Кремінь

Група "Чемпіонська":

12:00 ФСК Маріуполь - Прикарпаття

13:00 Карпати - Вікторія

15:00 Лівий берег - Агробізнес

Прямі трансляції матчів відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.

Раніше Лівий берег розгромив Кудрівку, Карпати дотиснули СК Полтаву, Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.