Лівий берег прийме Агробізнес, Вікторія зіграє з Карпатами: розклад матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 березня, відбудеться 4 матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
У "Чемпіонській" групі Карпати приймуть Вікторію, Лівий берег зіграє проти Агробізнеса, а Прикарпаття зустрінеться з ФСК Маріуполь.
Розклад матчів 2 туру Першої ліги на 29 березня:
Група "Вибування":
- 12:30 Поділля - Кремінь
Група "Чемпіонська":
- 12:00 ФСК Маріуполь - Прикарпаття
- 13:00 Карпати - Вікторія
- 15:00 Лівий берег - Агробізнес
Прямі трансляції матчів відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.
Раніше Лівий берег розгромив Кудрівку, Карпати дотиснули СК Полтаву, Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.