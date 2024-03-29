Головне
Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання
Вчора 23:08 7280
Епіцентр-Подоляни впевнено переграли Житичі в півфіналі Суперліги
Вчора 21:20 329
У чоловічої збірної України вперше за 8 років буде новий тренер
Вчора 20:21 1165
Дніпро розгромив Галичину та вийшов до півфіналу Суперліги
Вчора 19:01 2288
УЄФА може дозволити збірним заявити більше гравців на Євро-2024
Вчора 18:33 604
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Вчора 18:00 379
Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги
Вчора 17:44 2886
Бій Богачука покажуть в Україні безплатно
Вчора 16:47 594
Ганьба дня: Калгарі розмістив мапу Росії з тимчасово окупованим Кримом
Вчора 16:41 700
Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція
Вчора 15:41 477
Прямі трансляції
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 12:45 264
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:54 302
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 10:45 270
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 09:00 275
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 08:40 295

Лівий берег прийме Агробізнес, Вікторія зіграє з Карпатами: розклад матчів Першої ліги

Сьогодні 07:05 130 0
Лівий берег прийме Агробізнес, Вікторія зіграє з Карпатами: розклад матчів Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 березня, відбудеться 4 матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

У "Чемпіонській" групі Карпати приймуть Вікторію, Лівий берег зіграє проти Агробізнеса, а Прикарпаття зустрінеться з ФСК Маріуполь.

Розклад матчів 2 туру Першої ліги на 29 березня:

Група "Вибування":

  • 12:30 Поділля - Кремінь

Група "Чемпіонська":

  • 12:00 ФСК Маріуполь - Прикарпаття
  • 13:00 Карпати - Вікторія
  • 15:00 Лівий берег - Агробізнес

Прямі трансляції матчів відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.

Раніше Лівий берег розгромив Кудрівку, Карпати дотиснули СК Полтаву, Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання Потенційний чемпіонський матч Сокола зупинили через тривогу. Відомі дата й час догравання 7280
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 50003
Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги Прометей упевнено обіграв Юридичну академію в півфіналі Суперліги 2886
Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації Благодійне товариство Шахтаря отримало бронь від мобілізації 11003 2
Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України Шевченко: Ребров повністю змінив збірну України 20999 2
Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 Збірна України покращить свої позиції в рейтингу ФІФА завдяки виходу на Євро-2024 9177
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 321290
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20882 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 338798 9
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70207
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10864 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45862