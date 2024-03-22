Нива здолала Гірник-Спорт у Першій лізі

Джерело - Чемпіон.

Гірник-Спорт вдома поступився тернопільській Ниві у 1 турі групи "Вибування" української Першої Ліги.

Матч завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0. Єдиний гол у грі забив Богдан Козак з пенальті.

Перемога дозволила тернополянам піднятися на другу сходинку групи "Вибування" (23 очки в активі). Гірник-Спорт йде п'ятим з 17 балами.

Чемпіонат України - Перша Ліга

Група Вибування, 1 тур

22 березня

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Нива (Тернопіль) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 13 Козак (пен)

Гірник-Спорт: Шухман, Мороз (K), Чібуезе, Черниш, Романенко, Чідозі, Гора, Посєвкін (58 Дмитрієв), Тузенко, Черткоєв (71 Подрезан), Студенко (58 Нижник)

Нива: Ольховий, Мудрий, Зінь, Хруставка, Бей, Козак (88 Кицун), Давидов, Волохатий (K), Дорошенко (73 Довбецький), Голуб, Різник (90 Климак)

Вилучення: Чібуезе

Попередження: 13 Мороз, 67 Тузенко, 87 Подрезан

Наступний матч Нива зіграє 30 березня проти Діназа, Гірник зустрінеться з Хустом.