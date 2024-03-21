Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

22 березня 2024 року стартує другий етап футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

За результатами першого етапу команди, які посіли з шостого по десяте місця груп А та Б сформували групу вибування у боротьбі за збереження місця у Першій лізі з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою.

Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця

Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи вибування. У календарі вказано базові дати зустрічей. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу поєдинків календар буде оновлюватися.

Турнірна таблиця:

Календар матчів групи вибування української Першої ліги:

Перше коло

1 тур

22 березня 2024 рік

12:00. Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль)

23 березня 2024 рік

12:00. Чернігів - Поділля

13:00. Металург - Хуст

24 березня 2024 рік

12:00. Кремінь - Металіст

12:30. Діназ - Буковина

2 тур

30 березня 2024 рік

Нива (Тернопіль) - Діназ

Буковина - Чернігів

Поділля - Кремінь

Хуст - Гірник-Спорт

Металіст - Металург

3 тур

6 квітня 2024 рік

Діназ - Поділля

Чернігів - Хуст

Кремінь - Буковина

Гірник-Спорт - Металіст

Металург - Нива (Тернопіль)

4 тур

13 квітня 2024 рік

Поділля - Металург

Буковина - Гірник-Спорт

Хуст - Кремінь

Нива (Тернопіль) - Чернігів

Металіст - Діназ

5 тур

20 квітня 2024 рік

Діназ - Хуст

Чернігів - Металіст

Кремінь - Нива (Тернопіль)

Гірник-Спорт - Поділля

Металург - Буковина

Друге коло

6 тур

27 квітня 2024 рік

Буковина - Діназ

Поділля - Чернігів

Металіст - Кремінь

Нива (Тернопіль) - Гірник-Спорт

Хуст - Металург

7 тур

4 травня 2024 рік

Металург - Металіст

Гірник-Спорт - Хуст

Кремінь - Поділля

Чернігів - Буковина

Діназ - Нива (Тернопіль)

8 тур

11 травня 2024 рік

Поділля - Діназ

Хуст - Чернігів

Буковина - Кремінь

Металіст - Гірник-Спорт

Нива (Тернопіль) - Металург

9 тур

18 травня 2024 рік

Діназ - Металіст

Чернігів - Нива (Тернопіль)

Кремінь - Хуст

Гірник-Спорт - Буковина

Металург - Поділля

10 тур

25 травня 2024 рік