Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям у матчі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Інгулець святкував виїзну перемогу над Прикарпаттям в першому турі групи "Чемпіонська" Першої ліги з футболу.
Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей. На 5 хвилині зустрічі гравець клубу з Кіровоградщини Кольцов не реалізував пенальті, пробивши повз ворота. А на 76 хвилині матчу новобранець Інгульця Сад забив єдиний гол.
Після зіграного поєдинку Інгулець вийшов на перше місце у турнірній таблиці, зрівнявши за набраними очками з Карпатами, які мають матч у запасі.
Чемпіонат України - Перша ліга
Група "Чемпіонська"
1 тур, 22 березня
Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Інгулець (Кіровоградська область) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 76 Сад