Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям у матчі Першої ліги

Гол Сада приніс перемогу гостям

Джерело - Чемпіон.

Інгулець святкував виїзну перемогу над Прикарпаттям в першому турі групи "Чемпіонська" Першої ліги з футболу.

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей. На 5 хвилині зустрічі гравець клубу з Кіровоградщини Кольцов не реалізував пенальті, пробивши повз ворота. А на 76 хвилині матчу новобранець Інгульця Сад забив єдиний гол.

Після зіграного поєдинку Інгулець вийшов на перше місце у турнірній таблиці, зрівнявши за набраними очками з Карпатами, які мають матч у запасі.

Чемпіонат України - Перша ліга

Група "Чемпіонська"

1 тур, 22 березня

Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Інгулець (Кіровоградська область) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 76 Сад