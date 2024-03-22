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Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям у матчі Першої ліги

Гол Сада приніс перемогу гостям
Сьогодні 14:58 141 0
Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям у матчі Першої ліги
#Інгулець, #Прикарпаття

Джерело - Чемпіон.

Інгулець святкував виїзну перемогу над Прикарпаттям в першому турі групи "Чемпіонська" Першої ліги з футболу.

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей. На 5 хвилині зустрічі гравець клубу з Кіровоградщини Кольцов не реалізував пенальті, пробивши повз ворота. А на 76 хвилині матчу новобранець Інгульця Сад забив єдиний гол.

Після зіграного поєдинку Інгулець вийшов на перше місце у турнірній таблиці, зрівнявши за набраними очками з Карпатами, які мають матч у запасі.

Чемпіонат України - Перша ліга
Група "Чемпіонська"
1 тур, 22 березня

Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Інгулець (Кіровоградська область) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 76 Сад

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