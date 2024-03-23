Лівий берег розгромив Ниву Бузову, Карпати дотиснули СК Полтаву: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
Нива Бузова - Лівий берег 1:5 (0:1)
Голи: 0:1 - 37 Якимів, 1:1 - 48 Місюра, 1:2 - 67 Дедух, 1:3 - 77 Синиця, 1:4 - 79 Сухоручко, 1:5 - 90+1 Сідней
Епіцентр - ФСК Маріуполь 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Кравчук, 1:1 - 83 Зубков
Карпати - СК Полтава 2:1 (0:0)
Гол: 1:0 - 54 Полегенько, 1:1 - 79 Бужин, 2:1 - 90+4 Полегенько (пен)
Група "вибування":
Чернігів - Поділля 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 6 Боженар, 0:2 - 20 Оробець, 1:2 - 65 Кривобороденко, 2:2 - 70 Федосов
МФК Металург - Хуст 1:4 (1:1)
Голи: 1:0 - 20 Васильченко, 1:1 - 20 Шевчук, 1:2 - 48 Новіков, 1:3 - 73 Чабан, 1:4 - 75 Гарнага
Напередодні Інгулець вирвав перемогу над Прикарпаттям, а Нива Тернопіль здолала Гірник-Спорт.