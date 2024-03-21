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Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця

У календарі вказано базові дати матчів
Сьогодні 00:36 2272 0
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця
#Агробізнес, #Вікторія, #Епіцентр, #Інгулець, #Карпати, #Лівий берег, #Прикарпаття, #СК Полтава, #Нива Бузова, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

23 березня 2024 року стартує другий етап футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі. 

За результатами першого етапу команди, які посіли з першого по п’яте місця груп А та Б сформували групу "Чемпіонська" за вихід до УПЛ з урахуванням показників першого етапу в іграх між собою. 

Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця

Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця

Пропонуємо Вашій увазі календар матчів групи "Чемпіонська". У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Турнірна таблиця:

Календар матчів групи "Чемпіонська" української Першої ліги:

Перше коло
1 тур

22 березня 2024 рік 

  • 13:00. Прикарпаття - Інгулець

23 березня 2024 рік

  • 12:30. Кудрівка-Нива - Лівий берег
  • 13:30. Епіцентр - ФСК Маріуполь
  • 14:00. Карпати - СК Полтава

24 березня 2024 рік

  • 13:15. Агробізнес - Вікторія

2 тур

30 березня 2024 рік 

  • ФСК Маріуполь - Прикарпаття
  • Інгулець - Нива (Бузова)
  • Лівий берег - Агробізнес
  • СК Полтава - Епіцентр
  • Вікторія - Карпати

3 тур

6 квітня 2024 рік 

  • Прикарпаття - Лівий берег
  • Нива (Бузова) - СК Полтава
  • Агробізнес - Інгулець
  • Епіцентр - Вікторія
  • Карпати - ФСК Маріуполь

4 тур

13 квітня 2024 рік 

  • Лівий берег - Карпати
  • Інгулець - Епіцентр
  • СК Полтава - Агробізнес
  • ФСК Маріуполь - Нива (Бузова)
  • Вікторія - Прикарпаття
5 тур

20 квітня 2024 рік 

  • Прикарпаття - СК Полтава
  • Нива (Бузова) - Вікторія
  • Агробізнес - ФСК Маріуполь
  • Епіцентр - Лівий берег
  • Карпати - Інгулець
Друге коло
6 тур

27 квітня 2024 рік 

  • Інгулець - Прикарпаття
  • Лівий берег - Нива (Бузова)
  • Вікторія - Агробізнес
  • ФСК Маріуполь - Епіцентр
  • СК Полтава - Карпати

7 тур

4 травня 2024 рік

  • Карпати - Вікторія
  • Епіцентр - СК Полтава
  • Агробізнес - Лівий берег
  • Нива (Бузова) - Інгулець 
  • Прикарпаття - ФСК Маріуполь 

8 тур

11 травня 2024 рік 

  • Лівий берег - Прикарпаття
  • СК Полтава - Нива (Бузова)
  • Інгулець - Агробізнес
  • Вікторія - Епіцентр
  • ФСК Маріуполь - Карпати

9 тур

18 травня 2024 рік 

  • Прикарпаття - Вікторія
  • Нива (Бузова) - ФСК Маріуполь
  • Агробізнес - СК Полтава
  • Епіцентр - Інгулець
  • Карпати - Лівий берег

10 тур

25 травня 2024 рік 

  • Інгулець - Карпати
  • Лівий берег - Епіцентр
  • ФСК Маріуполь - Агробізнес
  • Вікторія - Нива (Бузова)
  • СК Полтава - Прикарпаття
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