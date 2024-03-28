Інфантіно після переобрання на посаду керівника ФІФА підвищив собі зарплату

Джерело - Voetbal International.

Базовий річний оклад президента ФІФА Джанні Інфантіно зріс з 1,95 до 2,6 мільйона швейцарських франків (на 33%).

Про це повідомляє Voetbal International.

З урахуванням бонусів Інфантіно заробив у 2023 році 4,13 мільйона франків (4,25 мільйона євро).

Надбавка в 33% збереглася порівняно з 2022 роком. Інфантіно був призначений на посаду президента ФІФА в 2016 році для відновлення довіри до організації і спочатку заробляв близько півтора мільйона євро на рік. Швейцарсько-італійський юрист є дев'ятим президентом в історії ФІФА.

Проти введення синьої картки також виступив президент УЄФА Александер Чеферін, який вважає дане нововведення "більше не футболом".

Нагадаємо, Саудівська Аравія представила заявку на проведення ЧС-2034.