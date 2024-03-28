Інфантіно після переобрання на посаду керівника ФІФА підвищив собі зарплату

Головне
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024
Вчора 18:15 1272
За крок до чемпіонства: Кременчук прийме Сокіл у четвертому матчі фінальної серії ЧУ
Сьогодні 08:53 162
У Бучі відбувся Кубок України з рукопашного бою на честь загиблих Героїв України
Вчора 19:39 390
Збірна України вчетверте поспіль зіграє на Євро, подібне досі вдавалося 13 командам в історії
Вчора 19:10 958
Шевадзуцький поб'ється з Пулевим за пояс WBA International
Вчора 14:45 388
Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC
Вчора 14:05 4881
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Вчора 12:50 2744
"Браво, Ребров! Сумніваюсь, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка" — головред Чемпіона
Вчора 12:00 5036
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E
Вчора 10:27 22289 2
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Вчора 08:52 6649 1
Прямі трансляції
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:00 94
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 08:40 95
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:23 140
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 06:38 217
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива (Тернопіль) - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 06:20 167

Інфантіно після переобрання на посаду керівника ФІФА підвищив собі зарплату

Сьогодні 08:25 149 0
Інфантіно після переобрання на посаду керівника ФІФА підвищив собі зарплату
#ФІФА, #Джанні Інфантіно

Джерело - Voetbal International.

Базовий річний оклад президента ФІФА Джанні Інфантіно зріс з 1,95 до 2,6 мільйона швейцарських франків (на 33%).

Про це повідомляє Voetbal International.

З урахуванням бонусів Інфантіно заробив у 2023 році 4,13 мільйона франків (4,25 мільйона євро).

Надбавка в 33% збереглася порівняно з 2022 роком. Інфантіно був призначений на посаду президента ФІФА в 2016 році для відновлення довіри до організації і спочатку заробляв близько півтора мільйона євро на рік. Швейцарсько-італійський юрист є дев'ятим президентом в історії ФІФА.

Проти введення синьої картки також виступив президент УЄФА Александер Чеферін, який вважає дане нововведення "більше не футболом".

Нагадаємо, Саудівська Аравія представила заявку на проведення ЧС-2034.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3269
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E 22289 2
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 86582 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4285
Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC 4881
"Браво, Ребров! Сумніваюсь, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка" — головред Чемпіона "Браво, Ребров! Сумніваюсь, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка" — головред Чемпіона 5036
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22239
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107217
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15086
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 24182 7
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105974
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97543