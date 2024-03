Баєр зацікавлений у трансфері форварда Гоффенгайма Баєра

Баєр зацікавлений у трансфері нападника Гоффенгайма Максіміліана Баєра в літнє трансферне вікно.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг

"Фармацевти" планують підписати форварда, якщо не вдасться втримати лідерів нападу - Адама Гложека або Віктора Боніфейса.

У німецькому клубі розуміють, що за потенційний трансфер потрібно буде сплатити суму відступних, яка складає понад 30 млн євро та бонус за підписання гравця.

У сезоні-2023/24 21-річний нападник забив 12 голів та зробив 5 асистів у 25 турах Бундесліги.

📍Maximilian #Beier, he‘s on the list of Bayer 04 Leverkusen - confirmed!



➡️ … as a possible replacement for Hlozek or in the event that Leverkusen receives an offer for Boniface that they can't refuse



➡️ But: Leverkusen are aware that the total package for the 21 y/o striker… pic.twitter.com/Bktb6ymQxP