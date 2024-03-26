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22.03.2024 12:00 929

Баєр зацікавлений у трансфері форварда Гоффенгайма Баєра

Сьогодні 21:36 87 0
Баєр зацікавлений у трансфері форварда Гоффенгайма Баєра
#Гоффенгайм, #Футбольні трансфери, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

Баєр зацікавлений у трансфері нападника Гоффенгайма Максіміліана Баєра в літнє трансферне вікно.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг 

"Фармацевти" планують підписати форварда, якщо не вдасться втримати лідерів нападу - Адама Гложека або Віктора Боніфейса.

У німецькому клубі розуміють, що за потенційний трансфер потрібно буде сплатити суму відступних, яка складає понад 30 млн євро та бонус за підписання гравця.

У сезоні-2023/24 21-річний нападник забив 12 голів та зробив 5 асистів у 25 турах Бундесліги.

Наразі Баєр із 70 очками є лідером чемпіонату Німеччини, відрив від другої Баварії складає 10 балів.

Раніше повідомлялося, що тренера "фармацевтів" Хабі Алонсо хоче запросити Баварія, яка нещодавно оголосила про припинення співпраці з Томасом Тухелем. Контракт іспанця спливає в липні 2026 року. 

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