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Лідер збірної Франції пропустить дві найближчі гри

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Лідер збірної Франції пропустить дві найближчі гри
#Збірна Франції, #Антуан Грізманн

Джерело - FFF.

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн пропустить товариські матчі проти Німеччини та Чилі, які заплановані на 23 та 26 березня.

Про це повідомляє Федерація футболу Франції.

Гравця турбує розтягнення правої щиколотки, яке він отримав у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (0:1)

Зазначимо, що Грізманн пропустить гру національної команди вперше з 2017 року. Він провів за збірну Франції 84 матчі поспіль. Замість Антуана Дідьє Дешам викликав півзахисника Лаціо Маттео Гендузі.

Нагадаємо, напередодні "матрасники" розгромно поступилися каталонській Барселоні.

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