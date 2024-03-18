Джерело - Чемпіон.
Барселона розгромила Атлетико Мадрид у матчі 29 туру іспанської Ла Ліги.
Після цієї перемоги каталонці піднялися на другу сходинку в турнірній таблиці.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
29 тур, 17 березня
Атлетико Мадрид - Барселона 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Фелікс, 0:2 - 47 Левандовський, 0:3 - 65 Лопес
Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна, а Реал із українцем Андрієм Луніним переграв Осасуну.
Нагадаємо, український півзахисник Віктор Циганков пропустив матч з Хетафе через ушкодження, але вже прибув до табору збірної України.