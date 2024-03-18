Джерело - Чемпіон.

Барселона розгромила Атлетико Мадрид у матчі 29 туру іспанської Ла Ліги.

Після цієї перемоги каталонці піднялися на другу сходинку в турнірній таблиці.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

29 тур, 17 березня

Атлетико Мадрид - Барселона 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Фелікс, 0:2 - 47 Левандовський, 0:3 - 65 Лопес

Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна, а Реал із українцем Андрієм Луніним переграв Осасуну.

Нагадаємо, український півзахисник Віктор Циганков пропустив матч з Хетафе через ушкодження, але вже прибув до табору збірної України.