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Атлетико Мадрид - Барселона 0:3: огляд матчу Ла Ліги

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Атлетико Мадрид - Барселона 0:3: огляд матчу Ла Ліги
Фото: Getty Images
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Барселона розгромила Атлетико Мадрид у матчі 29 туру іспанської Ла Ліги.

Після цієї перемоги каталонці піднялися на другу сходинку в турнірній таблиці.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

29 тур, 17 березня

Атлетико Мадрид - Барселона 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Фелікс, 0:2 - 47 Левандовський, 0:3 - 65 Лопес

Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна, а Реал із українцем Андрієм Луніним переграв Осасуну.

Нагадаємо, український півзахисник Віктор Циганков пропустив матч з Хетафе через ушкодження, але вже прибув до табору збірної України.

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