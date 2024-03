Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне та воротар команди Едерсон не зможуть зіграти в 1/4 фіналу Кубку Англії проти Ньюкасла.

Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола напередодні поєдинку.

🔵 Guardiola: "De Bruyne won't be ready for Newcastle but he feels good, I'm grateful he can recover for rest of the season".



"Ederson could be ready after the international break, Grealish is getting better and he's back in the group". pic.twitter.com/Ms8lTnNad9