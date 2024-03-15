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Де Брейне та Едерсон пропустять матч Манчестер Сіті з Ньюкаслом у Кубку Англії

Сьогодні 21:28 104 0
Де Брейне та Едерсон пропустять матч Манчестер Сіті з Ньюкаслом у Кубку Англії
Фото: Getty Images
#Кевін Де Брейне, #Едерсон, #Кубок Англії, #Манчестер Сіті, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне та воротар команди Едерсон не зможуть зіграти в 1/4 фіналу Кубку Англії проти Ньюкасла.

Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола напередодні поєдинку.

"Де Брейне не буде готовий до гри з Ньюкаслом, але він почувається добре, я радий, що він зможе відновитися до кінця сезону. Едерсон може бути готовий після міжнародної перерви, Грілішу стає краще, і він повернувся в основну групу", - сказав Гвардіола.

Матч Манчестер Сіті - Ньюкасл відбудеться завтра, 16 березня, о 19:30 за київським часом.

Раніше стало відомо, що підопічні Гвардіоли зіграють із мадридським Реалом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Зазначимо, що Де Брейне пропустить матчі збірної Бельгії через пошкодження.

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