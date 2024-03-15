Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне та воротар команди Едерсон не зможуть зіграти в 1/4 фіналу Кубку Англії проти Ньюкасла.

Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола напередодні поєдинку.

"Де Брейне не буде готовий до гри з Ньюкаслом, але він почувається добре, я радий, що він зможе відновитися до кінця сезону. Едерсон може бути готовий після міжнародної перерви, Грілішу стає краще, і він повернувся в основну групу", - сказав Гвардіола.

🔵 Guardiola: "De Bruyne won't be ready for Newcastle but he feels good, I'm grateful he can recover for rest of the season".



"Ederson could be ready after the international break, Grealish is getting better and he's back in the group". pic.twitter.com/Ms8lTnNad9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2024

Матч Манчестер Сіті - Ньюкасл відбудеться завтра, 16 березня, о 19:30 за київським часом.

Раніше стало відомо, що підопічні Гвардіоли зіграють із мадридським Реалом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Зазначимо, що Де Брейне пропустить матчі збірної Бельгії через пошкодження.