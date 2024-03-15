Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне та воротар команди Едерсон не зможуть зіграти в 1/4 фіналу Кубку Англії проти Ньюкасла.
Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола напередодні поєдинку.
"Де Брейне не буде готовий до гри з Ньюкаслом, але він почувається добре, я радий, що він зможе відновитися до кінця сезону. Едерсон може бути готовий після міжнародної перерви, Грілішу стає краще, і він повернувся в основну групу", - сказав Гвардіола.
🔵 Guardiola: "De Bruyne won't be ready for Newcastle but he feels good, I'm grateful he can recover for rest of the season".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2024
"Ederson could be ready after the international break, Grealish is getting better and he's back in the group". pic.twitter.com/Ms8lTnNad9
Матч Манчестер Сіті - Ньюкасл відбудеться завтра, 16 березня, о 19:30 за київським часом.
Раніше стало відомо, що підопічні Гвардіоли зіграють із мадридським Реалом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.
Зазначимо, що Де Брейне пропустить матчі збірної Бельгії через пошкодження.