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Де Брейне пропустить матчі збірної Бельгії через пошкодження

Сьогодні 12:44 123 0
Де Брейне пропустить матчі збірної Бельгії через пошкодження
Фото: Getty Images
#Кевін Де Брейне, #Манчестер Сіті, #збірна Бельгії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско визначився зі складом команди на березневі товариські матчі.

Про це повідомляє пресслужба "червоних дияволів".

До списку викликаних гравців не потрапив півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне. Причиною цього є невелике пошкодження паху в 32-річного футболіста.

Збірна Бельгії проведе два товариських матчі в березні - 23 числа з Ірландією та 26-го з Англією.

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Нещодавно Де Брейне відновився після розриву підколінного сухожилля.

У нинішньому сезоні бельгійський півзахисник провів за Манчестер Сіті 14 матчів, забив 2 голи та віддав 13 асистів.

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