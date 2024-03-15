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Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів

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Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів
Фото - твіттер УЄФА

Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

Лондонський Арсенал, за який грає українець Олександр Зінченко, зіграє з мюнхенською Баварією. Перший матч "гармаші" проведуть на власному полі. Мадридський Реал Андрія Луніна за вихід у півфінал зіграє проти чинного володаря Кубка - Манчестер Сіті. Перша гра - у Мадриді.

Пари 1/4 фіналу

  1. Арсенал Лондон (Англія) — Баварія Мюнхен (Німеччина)
  2. Атлетико Мадрид (Іспанія) — Боруссія Дортмунд (Німеччина)
  3. Реал Мадрид (Іспанія) — Манчестер Сіті (Англія)
  4. Парі Сен-Жермен (Франція) — Барселона (Іспанія)

Перші матчі відбудуться 9 та 10 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 16 і 17 квітня.

Півфінали

  1. Атлетико Мадрид (Іспанія) / Боруссія Дортмунд (Німеччина) — Парі Сен-Жермен (Франція) / Барселона (Іспанія)
  2. Арсенал Лондон (Англія) / Баварія Мюнхен (Німеччина) —  Реал Мадрид (Іспанія) / Манчестер Сіті (Англія)

Півфінали пройдуть 30 квітня/1 травня та 7/8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Чемпіон провів текстову онлайн-трансляцію церемонії жеребкування.

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