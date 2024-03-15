Кавалло зробив пропозицію своєму партнеру на стадіоні

Джерело - Інстаграм Кавалло.
Півзахисник Аделаїди Юнайтед Джошуа Кавалло зробив пропозицію своєму партнеру Лейтону Моррелі на домашньому стадіоні "Куперс".
Про це гравець повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.
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Зазначимо, що в організації цієї події австралійцю допомагав клуб.
Нагадаємо, що Кавалло став першим відомим представником ЛГБТ+ у професійному футболі. У жовтні 2021 року він записав відео, в якому розповів про свою орієнтацію. Після нього на цей крок наважились ще декілька футболістів.