Кавалло зробив пропозицію своєму партнеру на стадіоні

Джерело - Інстаграм Кавалло.

Півзахисник Аделаїди Юнайтед Джошуа Кавалло зробив пропозицію своєму партнеру Лейтону Моррелі на домашньому стадіоні "Куперс".

Про це гравець повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений J O S H C A V A L L O (@joshua.cavallo)

Зазначимо, що в організації цієї події австралійцю допомагав клуб.

Нагадаємо, що Кавалло став першим відомим представником ЛГБТ+ у професійному футболі. У жовтні 2021 року він записав відео, в якому розповів про свою орієнтацію. Після нього на цей крок наважились ще декілька футболістів.