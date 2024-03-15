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Кавалло зробив пропозицію своєму партнеру на стадіоні

Сьогодні 11:12 132 0
Кавалло зробив пропозицію своєму партнеру на стадіоні
Інстаграм Кавалло

Джерело - Інстаграм Кавалло.

Півзахисник Аделаїди Юнайтед Джошуа Кавалло зробив пропозицію своєму партнеру Лейтону Моррелі на домашньому стадіоні "Куперс".

Про це гравець повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

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Допис, поширений J O S H C A V A L L O (@joshua.cavallo)

Зазначимо, що в організації цієї події австралійцю допомагав клуб.

Нагадаємо, що Кавалло став першим відомим представником ЛГБТ+ у професійному футболі. У жовтні 2021 року він записав відео, в якому розповів про свою орієнтацію. Після нього на цей крок наважились ще декілька футболістів.

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