Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан

Лідеру збірної України - 27

Джерело - Чемпіон.

Успішна спортивна кар’єра далеко не єдиний здобуток Олександра Зінченка: він отримує палку підтримку вдома від своєї дружини Владислави та двох донечок.

А почалося все ще з далекого 2019-го, коли журналістка Влада Седан після матчу збірної України проти Сербії брала інтерв’ю в Олександра. Флеш ішов як по маслу: перемога, купа емоцій та радощів. Ось Зіна й вирішив поставити таку чуттєву крапку в розмові та на завершення поцілувати дівчину. Після цього 22-річний футболіст зізнався, що більше не "холостякує", а має відносини з Владиславою Щегловою.

"Я хотів би сказати, що дійсно маю відносини з Владою. Щодо поцілунку, то я не бачив її два тижні, тому і не стримався", - прокоментував свій вчинок Олександр.

Далі стрічка Instagram закоханих була просто всіяна спільними фото та сторіз, а Владислава регулярно хизувалася приголомшливими подарунками коханого. Пара вирушила у неймовірну подорож Америкою, зустрічалася з друзями та відвідувала гучні вечірки.

Проте все ще висить запитання: як, зрештою, доля звела Сашка та Владу?

Все почалося з Євро-2016, коли Влада з сім’єю приїхала до Франції підтримати рідну збірну в той час, як Зінченко вже займав почесне місце у складі "синьо-жовтих". Гра національної команди, на жаль, не була блискучою, чого не можна сказати про вбрання Щеглової. На дівчині ідеально виглядала атрибутика та національний прапор – від Влади не відривали очей ні фанати, ні фотографи з трансляторами. Після одного з матчів Олександр подарував свою футболку чарівній фанатці.

Відтоді до дівчини прийшло визнання. В Україну Влада поверталася найгарнішою вболівальницею чемпіонату Європи, а вже вдома отримала пропозицію про співпрацю від каналу "Футбол". Тоді Седан – саме так звучить псевдонім зіркової фанатки – почала "тусуватися" з гравцями Шахтаря. Журналістка часто проводила час у компанії "гірників", а невдовзі стала дівчиною Андрія Борячука. Пара нерідко їздила на відпочинок у компанії друзів, серед яких був і Зінченко. Влада з Андрієм мали довгі стосунки, проте у 2019 році вони розійшлися. Подейкують, що саме через Зінченка стосунки з "гірником" було зруйновано.

Відносини Седан із Зіною приголомшили всіх – пара активно висвітлювала своє кохання у соціальних мережах. Вже через місяць вони вирішили з’їхатися, що й показали у себе в Instagram. Зінченко так ефектно зустрів кохану, що йому аплодував увесь аеропорт. Стосунки вийшли на новий рівень.

У жовтні того ж 2019 року відбувся матч Україна – Португалія. Наша збірна феєрично перемогла КріРо та компанію з рахунком 2:1. Втім, головна перемога Зінченка була ще попереду. Світ українського спорту ще не відійшов від приголомшливої звитяги, як пара знову підірвала мережу. Олександр зробив пропозицію Владиславі й молодята поділилися зворушливими фотографіями з НСК Олімпійського.

Щоправда, не все було так солодко. Сам футболіст нещодавно зізнався, що його пропозиція одружитися – найгірша у світі. Насправді він зробив це після гри, вдома у глибоку ніч, а обручку діставав із сумки, де лежали бутси гравця з частинками газону.

Пару привітав увесь футбольний світ, виключенням не став навіть Хосеп Гвардіола. Тренер Манчестер Сіті поздоровив молодят під час пресконференції.

Подружжя розвінчало всі міфи "життя після одруження". Соціальні мережі все ще переповнювалися яскравими моментами, а їхня родина поповнилася новими приятелями-собаками – Мією та Луї.

Майже через рік Владислава та Олександр зіграли довгоочікуване весілля. Церемонія була пишною, що гуділо все передмістя Києва. Життя пари било ключем, адже графік обох був дуже насиченим. Євро-2020 був на носі. Всі спортивні новини були переповнені прогнозами, аналізами та нетерплячим очікуванням… Проте пара й тут гучно нагадала про себе. Тепер ЗМІ переповнилися новою світлиною, де було вже троє людей: Олександр, Владислава та їхня ще не народжена дитина.

Попри своє "положення", Влада вирушила на Євро з командою українських ЗМІ, а Олександр відправився до розташування збірної.

Свій гол за Україну Зінченко присвятив дружині при надії.

Після завершення шляху національної команди на континентальній першості пара виклала відео, де дізнається про стать майбутньої дитини. Дійство відбувалося там, де все й починалося, – на Олімпійському, а над стадіоном здійнялася завіса рожевого диму, що означало появу донечки у подружжя.

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Вже невдовзі Владислава народила дівчинку, а по приїзді додому спостерігала цілий концерт та величезну кількість подарунків від новоспеченого тата.

Зараз соціальні мережі Седан та Зіни наповнені теплими сімейними фото та відео, а іноді навіть кумедними.

Наймиліше відео дня: Влада та Єва Зінченко не поділили обійми з Олександром

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А в серпні 2023-го в пари народилася друга донечка.

Фото: @zinchenko та @v.lada_sedan (Instagram)

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