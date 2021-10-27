Австралійський гравець став першим відкритим геєм у професійному футболі

Півзахисник Джошуа Кавалло, який виступає у складі Аделаїди Юнайтед із А-Ліги, здійснив камінг-аут.

Суд звільнив захисника Баварії від ув'язнення

Футболіст опублікував у своєму Twitter відео, в якому зізнався, що він гей.

"З гордістю публічно заявляю про те, що я гей. Я щасливий, що прийняв рішення про камінг-аут. Я боровся з цим понад шість років, і я радий, що можу покласти цьому кінець.

Я знаю, що є інші гравці, які приховують це. Я хочу показати, що кожен заслуговує на право бути самим собою. Дивно усвідомлювати, що нині немає професійних футболістів-геїв, не лише в Австралії, а й у всьому світі. Сподіваюся, скоро це зміниться”, – повідомив Кавалло.