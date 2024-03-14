Колишній півзахисник Динамо відсторонений від тренувань в Інтернасьйоналі

Джерело - Globo Esporte.

Уругвайський півзахисник бразильського Інтернасьйонала Карлос де Пена відсторонений від тренувань із першою командою.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Бразильський клуб повідомив, що футболіст працює індивідуально і не входить до планів тренерського штабу. Зазначається, що після переходу гравець закріпився в основі, але в 2023 році втратив свій статус через сімейні обставини.

Карлос де Пена виступав за київське Динамо з 2019 по 2022 роки. За український клуб півзахисник провів 102 матчі, в яких забив 19 голів і віддав 19 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно бразильський клуб розірвав контракт із колишнім нападником Шахтаря.

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