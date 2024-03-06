Футболіст збирався грати в Росії

Джерело - Чемпіон.

Бразильський клуб Інтернасьонал розірвав контракт із колишнім форвардом донецького Шахтаря Луїсом Адріано.

Про це команда місцевої Серії А повідомила у Х (колишній твіттер).

Бразильський нападник отримав статус вільного агента та має право шукати новий клуб.

O Colorado agradece ao atacante Luiz Adriano por todo seu comprometimento, entrega e principalmente pela participação histórica no maior título do Clube.



Nas duas passagens, Luiz somou 69 jogos e marcou 11 vezes com o manto colorado, colocando seu nome na história do Inter com… pic.twitter.com/cNTlR0mDQu — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 5, 2024

Нагадаємо, восени 2023 року Адріано заявляв, що любить Росію та поїде туди грати:

"Коли закінчиться мій контракт із Інтернасьоналем, я буду радий повернутися грати в Росію! Країна, яка мені дуже подобається, і де я маю багато друзів. Так що я хотів би знову зіграти у Росії, так".

Бразильський форвард виступав за Шахтар із 2007 до 2015 року, з яким вигравав Кубок УЄФА. У 2017-2019 роках грав за московський Спартак.

Відзначимо, що минулий сезон видався неуспішним у складі "колорадос" для 36-річного футболіста. Луїс Адріано у 29 матчах відзначився лише 3 голами.

Під час виступів за бразильський клуб Адріано провів усього 69 ігор, забив 11 голів.