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Інтернасьонал розірвав контракт із колишнім гравцем Шахтаря

Футболіст збирався грати в Росії
Сьогодні 10:26 150 0
Інтернасьонал розірвав контракт із колишнім гравцем Шахтаря
Фото - ФК Шахтар
#Шахтар, #Луїс Адріано

Джерело - Чемпіон.

Бразильський клуб Інтернасьонал розірвав контракт із колишнім форвардом донецького Шахтаря Луїсом Адріано.

Про це команда місцевої Серії А повідомила у Х (колишній твіттер).

Бразильський нападник отримав статус вільного агента та має право шукати новий клуб.

Нагадаємо, восени 2023 року Адріано заявляв, що любить Росію та поїде туди грати:

"Коли закінчиться мій контракт із Інтернасьоналем, я буду радий повернутися грати в Росію! Країна, яка мені дуже подобається, і де я маю багато друзів. Так що я хотів би знову зіграти у Росії, так".

Бразильський форвард виступав за Шахтар із 2007 до 2015 року, з яким вигравав Кубок УЄФА. У 2017-2019 роках грав за московський Спартак.

Відзначимо, що минулий сезон видався неуспішним у складі "колорадос" для 36-річного футболіста. Луїс Адріано у 29 матчах відзначився лише 3 голами.

Під час виступів за бразильський клуб Адріано провів усього 69 ігор, забив 11 голів.

  •  Шахтарю дісталися від УПЛ обидва призи 19 туру

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