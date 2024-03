Бразильський клуб Інтернасьонал розірвав контракт із колишнім форвардом донецького Шахтаря Луїсом Адріано.

Про це команда місцевої Серії А повідомила у Х (колишній твіттер).

Бразильський нападник отримав статус вільного агента та має право шукати новий клуб.

O Colorado agradece ao atacante Luiz Adriano por todo seu comprometimento, entrega e principalmente pela participação histórica no maior título do Clube.



Nas duas passagens, Luiz somou 69 jogos e marcou 11 vezes com o manto colorado, colocando seu nome na história do Inter com… pic.twitter.com/cNTlR0mDQu