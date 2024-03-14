Матч відбудеться в суботу, 16 березня

Джерело - Чемпіон.

У матчі 29 туру іспанської Ла Ліги Жирона Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє з Хетафе.

Матч відбудеться в суботу, 16 березня. Початок поєдинку о 19:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков потрапив у символічну збірну 28 туру Ла Ліги за версією SofaScore. У матчі проти Осасуни (2:0) українець відзначився гольовою передачею.

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